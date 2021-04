Lazio-Benevento: le probabili formazioni in campo all'"Olimpico"

Questo pomeriggio alle ore 15, all'"Olimpico" di Roma, si sfideranno la Lazio di Simone Inzaghi, che non sarà in panchina causa covid, ed il Benevento di Pippo Inzaghi.

QUI LAZIO - Farris, che sarà in panchina al posto di Simone Inzaghi, non ancora negativizzatosi, dovrà fare a meno di Caicedo, squalificato, ma ritrova "El Tucu" Correa e Lazzari. L'argentino farà coppia con Immobile in attacco mentre l'italiano ritrova il suo posto sulla fascia destra. A sinistra, in mediana, ci sarà Marusic mentre in mezzo saranno operativi i tre pilastri biancocelesti Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Lucas Leiva. In difesa si va verso la conferma di Patric che giocherà con Acerbi e Radu. Tra i pali, come al solito, dovrebbe esserci Reina.

QUI BENEVENTO - Pippo Inzaghi dovrà anzitutto sciogliere il nodo legato al modulo tattico: 3-5-2 o 4-3-2-1? In porta, in ambedue i casi, ci sarà Montipò. In difesa, ipotizzando uno schieramento a 4, uno tra Letizia e Depaoli agirà a destra mentre al centro la coppia dovrebbe essere formata da Caldirola e Glil, vista l'assenza di Tuia per squalifica; sulla sinistra agirà Barba. La linea di centrocampo dovrebbe essere formata da Hetemaj, Schiattarella e Ionita. L'unica punta potrebbe essere Gaich, che appare in vantaggio su Lapadula, mentre a supportarlo dovrebbero esserci Insigne e uno tra Caprari e Improta.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile; all.: Farris.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Caldirola, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Improta (Caprari); Gaich; all. Inzaghi F.