Juve Stabia batte Casertana, tris delle vespe al Pinto

La Juve Stabia batte a domicilio la Casertana e continua la serie di vittorie esterne consecutive. Di seguito il tabellino del match:

Casertana (4-3-3) – Zivkovic, Polito (58’ Buschiazzo), Ciriello, Carillo, Rillo, Izzillo (46’ Varesanovic) , Santoro (46’ Bordin) , Icardi, Pacilli (75’ Matos), Cuppone, Longo (46’ Castaldo).A disp. Dekic, Bonagura, Saracino, De Sarlo, De Vivo, Matese, De Lucia. All. Guidi.

Juve Stabia (3-4-3) – Farroni, Mulè, Troest, Caldore, Scaccabarozzi, Vallocchia (54’ Lia), Berardocco (54’ Bovo), Rizzo, Fantacci (68’ Suciu), Marotta (68’ Cernigoi), Orlando (68’ Borrelli).A disp. Russo, Gianfagna, Elizalde, Garattoni, Guarracino, Ripa, Esposito. All. Padalino.

Arbitro – Sig. Enrico Maggio della sezione AIA di Lodi.

Assistenti – Sig. Giacomo Pompei Poentini della sezione AIA di Pesaro – Sig. Roberto Terenzio della sezione AIA di Cosenza.

GOL – 7’ Berardocco (J), 18’ Vallocchia (J), 50’ Cuppone (C), 52’ Marotta (J), 67’ Castaldo (C).

AMMONIZIONI – 9’ Santoro (C), 21’ Rizzo (J), 38’ Pacilli (C), 49’ Polito (C), 65’ Castaldo (C), 72’ Bordin (C), 84’ Mulè (J).