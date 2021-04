Lazio. Immobile: "Felice per il gol ma sono più importanti i 3 punti"

Alla fine del match vinto per 5-3 dalla Lazio sul Benevento, ai microfoni di Sky, ha commentato la partita Ciro Immobile, capitano e bomber dei biancocelesti. Queste le sue parole:

"Primo tempo abbiamo fatto 35' eccezionali ma si doveva chiudere prima perché potevamo farne altri due. Nella ripresa abbiamo abbassato un po' la guardia e loro sono tornati sotto: dobbiamo evitare questo. Ne ho fatti tanti di gol con questa maglia, più che per aver segnato sono contento per la vittoria che serve per la Champions: sappiamo che sarà dura e non dipenderà solo da noi ma noi lotteremo fino alla fine. La squadra ha bisogno dei miei gol e ne soffriva quanto me. Il rigore lasciato a Correa, però, dimostra che non ho l'ossessione del gol".