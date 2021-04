Fasano-Taranto, prima vittoria allo stadio Vito Curlo: 1-2

Vittoria storica per il Taranto di Giuseppe Laterza, che espugna il Vito Curlo e si porta a +8 dalle inseguitrici. I rossoblù devono fare a meno di capitan Marsili e di Ferrara in difesa. Tissone confermato a centrocampo dopo l'ottima prova casalinga contro il Nardò. La gara è subito aperta nei primi minuti. Al 2' minuto di gioco chance per il Taranto, ma il colpo di testa di Diaz si spegne a lato. Al 6' è Mastromonaco a sciupare una grande opportunità per portare i suoi compagni in vantaggio: solo dinanzi al portiere, sbaglia clamorosamente.

Il Taranto attacca e il Fasano risponde. Al 20' la compagine di Costantini si fa pericolosa con Dambros, che di sinistro mette di poco fuori. La prima frazione è frizzante, i rossoblù ci provano con Tissone e la squadra di casa che si spinge in avanti senza risparmiarsi. Al 28' sostituzione forzata: fuori Nicolas Rizzo dentro Falcone. Laterza cambia il posizionamento dei suoi in campo, passando dal 4-4-2 al 4-2-3-1. Dambros, certamente, è il giocatore più pericoloso e impegna seriamente Ciezkowski, sempre attento tra i pali. Secondo tempo che inizia nel migliore dei modi per gli ospiti: Corvino atterrato in area e lo stesso attaccante si incarica della battuta, portando in vantaggio i suoi. E' 1-0 Taranto. Diaby ha la ghiotta opportunità di raddoppiare ma calcia alto dal limite. Il Fasano è alla ricerca del pareggio ma trova dinanzi a sè un super Ciezkowski. Al 78', era nell'aria, il Fasano pareggia con Gentile da fuori area. Il pari dura pochissimo, basta un giro di lancetta e il Taranto si riporta in vantaggio: Mastromonaco mette un cross basso trovando Matute - appena entrato - che anticipa il difensore. Nel finale Mastromonaco si infortuna, al suo posto Shehu. Finale intensissimo con il Fasano che prova a pareggiare i conti ma il Taranto resiste e porta a casa il bottino pieno per la prima volta dal Vito Curlo.

Il Taranto di Laterza rispetta le attese vincendo una partita insidiosa e sudata fino alla fine. I precedenti parlavano chiaro: tre sconfitte e tre pareggi al Curlo e, dunque, Fasano invalicabile tra le mura amiche. I rossoblù restano concentrati per tutti i 90' e portano a casa una vittoria cruciale in trasferta. Adesso, 10 giorni di riposo prima della gara contro la Real Aversa. La consapevolezza resta la stessa: il Taranto è squadra solida e difficile da battere. Si può sognare in grande, ma come ripete mister Laterza, bisogna pensare partita dopo partite non abbassando mai la guardia. E' questo il segreto della squadra ionica.