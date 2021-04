Taranto, Laterza: "Vittoria importante e dedicata a Ninni Cannella"

Una vittoria importante in una settimana delicata per il Taranto. "Dedichiamo la vittoria a Ninni Cannella" ha sottolineato Giuseppe Laterza. Il tecnico rossoblù ha poi aggiunto: "Era un grande uomo di sport e amava il Taranto e, dunque, come squadra e gruppo dedichiamo la vittoria a lui".

Dopo la dedica, Laterza analizza la vittoria in trasferta al Vito Curlo maturata contro il Fasano: "Devo dire che è stato complicato tornare qui perchè ho vissuto momenti bellissimi. La vittoria oggi è stata importante e i ragazzi sono stati eccezionali anche nei momenti di difficoltà. Abbiamo dimostrato di avere la mentalità giusta". Il Fasano ha sempre dimostrato ottimo calcio e, di conseguenza, non era facile imporsi. A ciò aggiungiamo lo score negativo dei rossoblù a Fasano, ne esce una vittoria tanto importante quanto storica. "Noi abbiamo fatto un buon primo tempo, siamo stati bravi nella ripresa a segnare e reagire al pareggio dell'avversario. Nel finale poi, siamo stati molto bravi a gestire e stringere i denti".

Una vittoria di spessore, come sottolinea anche Giuseppe Laterza. Infine, il tecnico fa i complimenti a Mastromonaco, una partita attenta e di sacrificio. Le risposte son arrivate, la squadra acquisisce consapevolezza nei propri mezzi e la classifica si fa sempre più interessante e in favore degli ionici. Dieci giorni di riposo e poi testa al Real Aversa.