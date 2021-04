Il Potenza è salvo matematicamente: 2-1 al Monopoli a 180' dalla fine

A 180' dalla fine del campionato il Potenza è matematicamente salvo. La formazione di Gallo supera per 2-1 il Monopoli e taglia il traguardo della permanenza. Bastano 180 secondi tra il 21' e il 24' per mettere in archivio i pugliesi su due calci d'angolo. Il vantaggio arriva con Gigli che di testa stacca in rete sul corner dalla sinistra di Panico. Il raddoppio giunge ancora su corner con Gigli che colpisce la traversa su sponda di un compagno e Romero in ribattuta insacca. Poi al 9' della ripresa un rigore inesistente concesso dall'arbitro per un intervento di Conson su Paolucci consente al Monopoli di rientrare in partita. Al 2' di recupero Marcone blinda il 2-1 su un tiro diretto all'angolino di Guibre e al termine dei 5' scatta la festa al Viviani. E' un successo che ripaga dei sacrifici una società che ha messo tutto il suo impegno per centrare l'impresa della salvezza diretta quando soltanto due mesi e mezzo fa sembrava una chimera.

POTENZA 2

MONOPOLI 1

POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coccia, Gigli, Conson, Panico; Bruzzo (28’ st Coppola), Bucolo, Zampa; Ricci (28’ st Di Livio); Salvemini (45’ st Baclet), Romero. A disp.: Santopadre, Sandri, Volpe, Mazzeo, Fontana, Cavaliere, Nigro, Di Somma. Allenatore: Gallo.

MONOPOLI (3-5-2): Taliento; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Tazzer (17’ st Viteritti), Piccinni, Iuliano (35’ st Isacco), Paolucci, Liviero (17’ st Guibre); Starita (25’ st De Paoli), Bunino (1’ st Soleri). A disp.: Menegatti, Nicoletti, Currarino, Nina, Zambataro, Vassallo, Arena. Allenatore: Scienza.

ARBITRO: Pashuku di Albano Laziale (Cavallina-Pascali).

RETI: 21’ pt Gigli, 24’ pt Romero, 9’ st (rig.) Mercadante.

NOTE: Ammoniti: Bucolo, Panico e Salvemini (P); Iuliano (M).