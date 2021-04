Serie D, successi in rimonta per Picerno e Francavilla Pari Lavello

Nella ventisettesima giornata di serie D girone H è stata la giornata delle rimonte per le tre lucane. Complete per Picerno e Francavilla, parziale per il Lavello. La squadra ofantina, dopo aver subito lo svantaggio su calcio di rigore di Celiento della Puteolana, nel finale di gara impatta con il solito Burzio. I melandrini invece sempre nelle battute conclusive del match ribaltano il Bitonto passato in vantaggio con Lattanzio con Iadaresta e Girasole e conservano il secondo posto in classifica. Colpo salvezza dei sinnici a Brindisi. Gli adriatici sbloccano la gara con Evacuo a inizio gara, ma Del Col a fine primo tempo e Di Ronza nella ripresa regalano tre punti preziosi alla formazione di Lazic. Rinviata nel girone I Rotonda-Acireale.