Team Altamura, capitan Guadalupi: "Orgoglioso di questo gruppo"

La termine della sfida di campionato con il Real Agro, il capitano della Team Altamura, Mirko Guadalupi, ha voluto commentare la sfida attraverso un post pubblicato sulla pagina della società murgiana.

“Mi sarebbe piaciuto a fine partita dire due parole per quanto accaduto oggi in campo, in qualità di capitano faccio i miei complimenti alla squadra per la partita di oggi e per tutto quello che stiamo facendo in questo periodo.Ho un rammarico immenso per quanto accaduto oggi sul finale, per il rigore sbagliato che avrebbe dato a tutti una spinta incredibile soprattutto in vista della partita di mercoledì.Rientrando negli spogliatoi però, ho ricevuto da parte di tutti, nessun escluso, incredibili gesti di affetto che non avevo mai ricevuto in tutta la mia carriera. I presidenti, i miei compagni di squadra, i membri dello staff, tutti. Non avendo canali social personali, mi rivolgo a tutti voi attraverso la pagina della nostra squadra. Resta il grande rammarico ma ci tengo a dire una cosa: Sono orgoglioso di essere il capitano di questo GRUPPO fantastico e sono orgoglioso di indossare questa maglia!Sempre forza Altamura!”