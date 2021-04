Potenza, le congratulazioni del Comune per la salvezza raggiunta

L'Amministrazione comunale si congratula con il Potenza Calcio per aver conseguito la salvezza, con tre turni di anticipo e senza dover affrontare i play out, confermando la sua presenza nel Campionato di Serie C. È un risultato straordinario di cui i potentini, sportivi e non, vanno fieri. L'Amministrazione ringrazia la società di calcio, gli atleti e i tifosi per gli sforzi compiuti in questi mesi difficili. Sabato mattina si è tenuto un incontro tra la delegazione del Potenza calcio, guidata dal Presidente Caiata, e il sindaco Guarente e l'assessore comunale allo Sport, Patrizia Guma. L'Amministrazione comunale, nel ringraziare la società per l'ottimo lavoro svolto, ha ribadito la totale disponibilità del Comune a supportare anche per la prossima stagione sportiva la squadra del capoluogo di regione. In particolare, il Sindaco e l'assessore Guma hanno comunicato e condiviso il cronoprogramma degli interventi che saranno effettuati sul campo sportivo ‘A. Viviani’ nel prossimo mese di giugno (piastrellamento locali docce e spogliatoi; rifacimento della viabilità di accesso agli spogliatoi sottostante la tribuna; rifacimento intonaco ammalorato copertura tribuna centrale), dichiarando la disponibilità a concordare tempi e modalità di effettuazione dei lavori, per non creare disagio alle attività sportive della squadra. Interventi, questi, che si pongono in continuità con le misure di sostegno già effettuate, al momento, dall'Amministrazione a cominciare dal 2019, per un totale di circa 67 mila euro. Il Potenza Calcio è stato, inoltre, rassicurato circa la possibilità di ottenere l'utilizzo del ‘Viviani’ per un altro anno, mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione, in attesa di definire il percorso della manifestazione di interesse diretta all'affidamento dei lavori di adeguamento, ammodernamento e riqualificazione e dell'impianto sportivo. “L'Amministrazione comunale, consapevole del ruolo centrale che la squadra di calcio del capoluogo svolge in termini di appartenenza, aggregazione e, non ultimo, di indotto economico, sosterrà questo progetto sportivo con convinzione e continuità” evidenzia l’assessore Guma.

Ufficio Stampa Comune di Potenza