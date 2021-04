SerieD/F: non si giocherà il 28 aprile Campobasso-Pineto

Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato, nel primo pomeriggio, alcune variazioni al programma dei recuperi del 21, 25 e 28 aprile. Variazioni dovute alle richieste di rinvio gare da parte delle Società, derivanti da casi positivi già accertati nei giorni precedenti o da completamento della quarantena.

Dal nuovo programma è stata depennata la gara prevista per il 28 aprile tra Campobasso e Pineto, recupero della 17ª giornata. Per quel giorno, il nuovo programma, prevede per gli abruzzesi, il recupero in casa dell'Olympia Agnonese già programmato per il 25 aprile e spostato al 28.

E' probabile che il Dipartimento, vista la classifica, ha deciso di far giocare il Campobasso e il San Nicolò Notaresco in contemporanea per garantire più regolarità alla lotta per la Serie C. Campobasso e San Nicolò Notaresco, distanziati di due punti in classifica, devono recuperare due gare, anche se una di queste, entrambe la devono giocare proprio con il Pineto.

Sicuramente Campobasso-Pineto (17ª giornata) sarà giocata lo stesso giorno di San Nicolò Notaresco-Montegiorgio (22ª giornata) così come le gare, San Nicolò Notaresco-Pineto (18ª giornata) e Vastogirardi-Campobasso (26ª giornata).

I recuperi del girone F:

Mercoledì 21 aprile

Castelfidardo-Atletico Terme Fiuggi

Pineto-Matese

Sabato 24 aprile

Vastese-Aprilia

Domenica 25 aprile

Porto S. Elpidio-Olympia Agnonese

Mercoledì 28 aprile

Olympia Agnonese-Pineto

Porto S. Elpidio-Montegiorgio