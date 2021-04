Borgosesia-Saluzzo 1-1, occasione sprecata per i granata

Manca forse l’ultima opportunità il Borgosesia per riagganciare il gruppo che lotterà per i play-out, i granata nonostante un buon match non vanno oltre l’uno a uno contro il Saluzzo che recupera con un rigore di Sardo il vantaggio di Monteleone.

La cronaca Primo tempo tutto di marca granata, Gerace sfiora il vantaggio dopo pochi minuti, al 12’ assist di Bramante per Aloia che manca di un soffio la stoccata vincente, stessa sorte al 28’ per Perego e Baiardi su cross di Monteleone. Prima della pausa Bramante su suggerimento di Corigliano manca di un soffio la porta, al 44’ Aloia a tu per tu con De Marino si fa ipnotizzare dal portiere avversario.

Si vede il Saluzzo ad inizio ripresa con un colpo di testa di Bedino parato da Galli; all’11’ il Borgosesia passa in vantaggio, Monteleone è lesto a conquistare un pallone vagante e a battere De Marino. Non fanno in tempo ad esultare i padroni di casa che rimangono in dieci per un rosso a Confalonieri per somma di ammonizioni; Baiardi sfiora il due zero in 10 contro 11 ma al 32’ viene concesso un rigore al Saluzzo per fallo su Sardo, lo stesso giocatore cuneese lo trasforma per sancire l’uno a uno che rimarrà tale fino al novantesimo.