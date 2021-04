Taranto, Montervino: "Contento per la reazione del gruppo"

Francesco Montervino, direttore sportivo del Taranto, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di AntennaSud13 parlando soprattutto del tema calcio in casa rossoblù: la vittoria contro il Fasano. Al Vito Curlo è maturata la prima vittoria dopo sei precedenti non del tutto positivi: tre sconfitte e tre pareggi. "Sapevamo di trovare una squadra forte, una di quelle che ha fatto più punti. La sfida è stata molto difficile e, nonostante il pareggio, il gruppo ha reagito bene portandosi in vantaggio".

Un Francesco Montervino soddisfatto e consapevole della forza del gruppo. L'artefice, senza ombra di dubbio, è Giuseppe Laterza, grande ex della gara di domenica. Per mister Laterza c'è stata tantissima emozione nel ritornare in una città dove ha vissuto momenti indimenticabili. "E' stata una partita difficile da gestire per il mister. E' stato sei anni lì, non era semplice ma l'ha gestita da grande allenatore. Sono contento che stia facendo cose importanti, è un allenatore che merita", ha sottolineato il ds.

Infine, il direttore sportivo ha voluto analizzare le vittorie maturate nell'ultimo periodo partendo dai singoli: "La vittoria di Fasano porta la firma anche di Corvino, quella di mercoledì di Alfageme. Quest'ultimo non ha segnato ma ha contribuito alla rete. Sono giocatori forti che hanno avuto la sfortuna di infortunarsi e questo ci ha portato ad avere delle difficoltà in fase offensiva". In sostanza, tutti gli effettivi risultano importanti e, in questo finale di stagione, sarà fondamentale recuperare tutti al cento per cento per un rush finale che potrebbe portare a tagliare traguardi significativi.