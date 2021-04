IamC - Seregno, in caso di Serie C può arrivare De Respinis

Una prima idea di mercato nel caso arrivi la tanto agognata promozione in Serie C. Stiamo parlando del Seregno, primo nel girone B di Serie D con otto punti di vantaggio sulla seconda. Il club lombardo, secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, sta valutando il nome di Alessandro De Respinis del Piacenza. L'attaccante classe '93 nativo di Magenta, durante questa stagione si è diviso tra Pro Sesto e biancorossi emiliani mettendo a segno 7 reti in 33 presenze. Attesi sviluppi a partire dalle prossime settimane.