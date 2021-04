IamC - Matelica, Leonetti piace a Potenza, Gubbio e Virtus Francavilla

E' uno dei perni del Matelica dei miracoli. Stiamo parlando dell'attaccante Vito Leonetti. Il classe '94, autore di ben dodici reti in trentacinque presenze, fa gola a svariati club di terza serie complice il contratto in scadenza al prossimo 30 giugno. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, l'ex Reggina e Vastese piace a Gubbio, Potenza e Virtus Francavilla. Attesi sviluppi già nelle prossime settimane.