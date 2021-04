Una brutta notizia per il Picerno. L'attaccante Gioele Origlia, come da diagnosi accertata, ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore e lesione del menisco. La conferma è arrivata dallo staff sanitario melandrino dopo tutti gli accertamenti del caso. Il classe '99 sarà a Villa Stuart, a Roma, in questi giorni, per poi sottoporsi ad intervento.