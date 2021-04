Serie B: le ultime giornate si giocheranno tutte alle 14:00

La Serie B ha appena reso noto gli orari e i giorni delle ultime 4 giornate di campionato che sono state rimandate a causa dello stop imposto dall'ASL al Pescara.

Non arrivano buone notizie, in realtà, per i tifosi visto che 3 delle 4 giornate si giocheranno in giornate infrasettimanali. Gli orari fissati per tutte le gare è infatti quello delle 14:00. Ricapitolando quindi:

35a giornata: sabato 1 maggio alle 14:00

36a giornata: martedì 4 maggio alle 14:00

37a giornata: venerdì 7 maggio alle 14:00

38a giornata: lunedì 10 maggio alle 14:00.

Come già detto ad inizio articolo tutte le gare si giocheranno in contemporanea.