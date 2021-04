Serie D: programma e arbitri dei recuperi di mercoledì e giovedì

Dopo le gare di domenica, la Serie D si ferma per consentire la disputa delle gare rinviate per Covid-19. Ieri il Dipartimento Interregionale ha riformulato il programma delle gare fino al 28 aprile. Saranno 55 le partite che si disputeranno in questa settimana. Si parte domani con i primi 17 incontri, mentre si giocherà giovedì Campodarsego-Este, recupero della 14ª giornata del girone C

Mercoledì 21 aprile 2021 - ore 15:00

Girone A

FOLGORE CARATESE - CITTA' DI VARESE (25ª giornata)

Dario Di Francesco di Ostia Lido

Paolo Cufari di Torino

Gianmarco Spagnolo di Lecce

Girone C

DELTA CALCIO PORTO TOLLE - AMBROSIANA (16ª giornata )

Nicolo' Dorillo di Torino

Vincenzo Ruggiero di Brindisi

Domenico Luccisano di Taurianova

Girone D

CORREGGESE CALCIO 1948 - RIMINI FC (15ª giornata)

Luca De Angeli Milano

Riccardo Persichini Macerata

Daljit Singh Macerata

PROGRESSO - MEZZOLARA (18ª giornata)

Michele Pasculli di Como

Andrea Raimo di Empoli

Thomas Vora di Como

REAL FORTE QUERCETA - BAGNOLESE (24ª giornata)

Riccardo Dasso di Genova

Anthony Cusumano di Collegno

Lorenzo Gatto di Collegno

Girone E

LORNANO BADESSE CALCIO - SAN DONATO TAVARNELLE (18ª giornata)

Stefano Raineri di Como

Federico Pasotti di Imola

Diego Spatrisano di Cesen

GRASSINA - SIENA 1904 (22ª giornata)

Abdoulaye Diop di Treviglio

Vittorio Consonni di Treviglio

Ionut eusebiu Nechita di Lecco

Girone F

PINETO CALCIO - FC MATESE (16ª giornata)

Silvio Torreggiani di Civitavecchia

Francesco Raccanello di Viterbo

Giampaolo Jorgji di Albano Laziale

CASTELFIDARDO - ATLETICO TERME FIUGGI (17ª giornata)

Mauro Gangi di Enna

Gennaro Scafuri di Reggio Emilia

Simone Conforti di Salerno

Girone G

TEAM NUOVA FLORIDA 2005 - AFRAGOLESE 1944 (18ª giornata)

Riccardo Fichera di Milano

Andrea Porcu di Oristano

Andrea Cocomero di Nichelino

MONTEROSI FC - CASSINO CALCIO 1924 (19ª giornata)

Giacomo Casalini di Pontedera

Michele Ravaioli di Forli'

Nidaa Hader di Ravenna

POL. INSIEME FORMIA - F.C.GIUGLIANO 1928 (19ª giornata)

Domenico Leone di Barletta

Alex Arizzi di Bergamo

Fabrizio Cozza di Paola

Girone H

LAVELLO - TEAM ALTAMURA (19ª giornata)

Valentina Finzi di Foligno

Federico Giovanardi di Terni

Emilio Giulio Leonardi di Ostia Lido

GRAVINA - REAL AVERSA 1925 (20ª giornata)

Cosimo Delli Carpini di Isernia

Paolo Cozzuto di Formia

Giuseppe Chiarillo di Moliterno

CASARANO CALCIO - NARDO (23ª giornata)

Enrico Gemelli di Messina

Sergio Balbo di Caserta

Antonio Caputo di Benevento

Girone I

ROTONDA CALCIO - SAN LUCA (16ª giornata)

Alfredo Iannello di Messina

Giovanni Francesco Massari di Molfetta

Fabio Cantatore di Molfetta

DATTILO 1980 - LICATA CALCIO

Silvia Gasperotti di Rovereto

Simone Milillo di Udine

Simone Della Mea di Udine

Giovedì 22 aprile 2021 - ore 15:00

Girone C