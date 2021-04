Serie D: da domani spazio ai recuperi. La situazione nel girone F

Lo stop imposto al campionato per due turni permetterà il recupero di molte gare rinviate a suo tempo per le note vicende legate alla pandemia.

Ma qual è la situazione nel girone F?

Dopo i due rinvii della 27ª giornata, giocata domenica, sono 29 le gare da recuperare, di queste, 22 sono già state riprogrammate, mentre sette sono ancora senza una data.

Ieri, il Dipartimento Interregionale ha apportato alcune modifiche al programma comunicato la scorsa settimana, non si escludono altre variazioni, soprattutto per quanto riguarda le due squadre al vertice del campionato, Campobasso e San Nicolò Notaresco, ma anche per la corsa ai playoff e ai playout.

Questi, al momento, le partite programmate. Il numero dopo ogni gara si riferisce alla giornata di campionato.

MERCOLEDÌ 21 APRILE

Castelfidardo-Atletico Terme Fiuggi 17ª

Pineto-Matese 16ª

SABATO 24 APRILE

Vastese-Aprilia 22ª

DOMENICA 25 APRILE

Atletico Porto Sant’Elpidio-Olympia Agnonese 10ª

MERCOLEDÌ 28 APRILE

Atletico Porto Sant’Elpidio-Montegiorgio 12ª

Olympia Agnonese-Pineto 11ª

DOMENICA 2 MAGGIO

San Nicolò Notaresco-Pineto 18ª

Tolentino-Atletico Terme Fiuggi 22ª

Atletico Porto Sant’Elpidio-Rieti 22ª

Vastese-Castelfidardo 24ª

Recanatese-Olympia Agnonese 24ª

MERCOLEDÌ 5 MAGGIO

Pineto-Castelnuovo Vomano 19ª

San Nicolò Notaresco-Montegiorgio 22ª

Real Giulianova-Atletico Porto Sant'Elpidio 23ª

Atletico Terme Fiuggi-Vastogirardi 23ª

Olympia Agnonese-Tolentino 1919 25ª

MERCOLEDÌ 12 MAGGIO

Vastogirardi-Pineto 20ª

Atletico Porto Sant'Elpidio-Atletico Terme Fiuggi 24ª

Montegiorgio-Vastese 25ª

Real Giulianova-Olympia Agnonese 26ª

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO

Pineto-Vastese 21ª

Aprilia-Vastogirardi 25ª

GARE DA PROGRAMMARE

Montegiorgio-Atletico Terme Fiuggi 15ª

Campobasso-Pineto 17ª

Atletico Porto Sant’Elpidio-Recanatese 21ª

Olympia Agnonese-Vastese 23ª

Vastogirardi-Città di Campobasso 26ª

Olympia Agnonese-Atletico Porto Sant'Elpidio 27ª

Castelfidardo-Vastogirardi 27ª

