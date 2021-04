Picerno, dopo quasi due anni la squadra torna ad allenarsi al Curcio

Dopo quasi due anni il Picerno è tornato ad allenarsi al “Donato Curcio”. Sono intervenuti in tal senso il sindaco Giovanni Lettieri, l'assessore allo Sport Carmela Marino, il direttore generale Vincenzo Greco e il direttore dei lavori ing. Gianvito Curcio.

LETTIERI (SINDACO): “È un piacere riavere la squadra qui a Picerno. Il sogno si materializza, abbiamo fatto tutti gli sforzi come amministrazione e si è impegnato anche anche il presidente Donato Curcio. Alla società, squadra e allo staff tecnico faccio i miei complimenti per come sta andando. La voglia di fare e di rappresentare degnamente i colori c’è e si vede. Il paese accompagnerà sempre questa squadra. Un doveroso grazie ai sindaci e Comuni di Tito, Marsicovetere e San Gregorio Magno per averci ospitati”.

MARINO (ASSESSORE ALLO SPORT): “Siamo davvero contenti, sembrava arrivare mai questo giorno, eppure è arrivato. È una grande gioia ritornare qui e rivedere la squadra. Ci auguriamo che presto si possa ritornare a giocare su questo nuovo campo. È davvero bello ed emozionante essere qui. Mi auguro di realizzare con la squadra tutti i sogni che abbiamo. E inoltre l’augurio e di accogliere i tifosi allo stadio al più presto”.

GRECO (DIRETTORE GENERALE): “Finalmente ce l’abbiamo fatta a ritornare a Picerno, adesso sentivamo proprio il bisogno. Un lavoro di collaborazione che ha portato a questo importante risultato. Anche la squadra non vedeva l’ora di essere in questo stadio, che diventerà un vero e proprio gioiello, una struttura all’avanguardia. Grazie ai Comuni di Marsicovetere, Tito e San Gregorio Magno per averci ospitato. Adesso speriamo di poter condividere gioie con i nostri tifosi”.

ING. CURCIO (DIRETTORE DEI LAVORI): “Abbiamo fatto il possibile per accelerare l’esecuzione dei lavori e ridare alla comunità questa struttura. Grande felicità nel vedere la squadra allenarsi al Curcio. Adesso sono in fase di completamento anche alti lavori esterni alla struttura, ma tutto sommato abbiamo fatto già interventi importanti e siamo soddisfatti”.

Ufficio Stampa Az Picerno