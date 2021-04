Cavese, Maiuri recupera 3 calciatori. Infortunato Montaperto

Primo allenamento settimanale per gli Aquilotti, che si sono ritrovati nel pomeriggio allo stadio 'Simonetta Lamberti' per avviare la preparazione in vista della sfida di domenica prossima contro il Palermo.

Seduta a ranghi quasi completi per mister Maiuri e il suo staff: Calderini, Natalucci e Nunziante hanno ripreso ad allenarsi a pieno ritmo.

Unico indisponibile l'attaccante Montaperto, che rimarrà fermo alcune settimane, dopo l'infortunio al braccio riportato nel corso della seduta di sabato mattina. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lussazione al gomito sinistro.

Ufficio stampa Cavese