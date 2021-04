Genoa-Benevento: i bookmakers prevedono una gara con pochi gol

Come abbiamo già avuto modo di scrivere, la partita tra Genoa e Benevento sarà uno snodo importante verso la salvezza per entrambe le compagini.

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 10 partite e ha soli due punti in più in classifica rispetto ai campani ma sono comunque i favoriti per i bookmakers di 888sport.it. La vittoria genoana è quotata a 2,25 mentre il successo della truppa Inzaghi è dato a 3,60. Il pareggio, risultato che i padroni di casa hanno ottenuto ben 11 volte in questo campionato, è dato a 3,15.

Le reti segnate sono 33 per tutte e due le compagini: quelli di Genoa e Benevento sono i penultimi attacchi del torneo, peggio ha fatto solo il Parma con 32. Logico, quindi, che l'Under abbia una quota di 1,81 mentre l'Over di 2 volte la posta. Il "Goal" è quotato 1,70 ed il risultato più probabile pare essere l'1-1 la cui quota è 6,00.

Tra i possibili goleador, Destro gode dei favori del pronostico con 5,60 la posta, seguito da Pandev a 6,10; nelle fila dei giallorossi, invece, il maggior indiziato ad andare in gol è Sau con una quota di 7,30.