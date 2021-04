Juve Stabia: col Catanzaro rientra Oliva, out Rizzo

Al termine della seduta di questa mattina, il tecnico Pasquale Padalino ha reso nota la lista dei 22 calciatori convocati per il match Juve Stabia-Catanzaro, valevole per la 35a giornata del campionato di Lega Pro, in programma domani, mercoledì 21 aprile 2021, con inizio alle ore 15 presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

Portieri: Farroni, Gianfagna, Russo.

Difensori: Caldore, Elizalde, Esposito, Garattoni, Lia, Mulè, Oliva, Troest.

Centrocampisti: Berardocco, Guarracino, Scaccabarozzi, Suciu, Vallocchia.

Attaccanti: Borrelli, Cernigoi, Fantacci, Marotta, Orlando, Ripa.

Indisponibili: Bovo, Iannoni, Lazzari, Mastalli.

Squalificati: Rizzo.