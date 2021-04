Genoa-Benevento: numeri e curiosità della gara del "Ferraris"

E' il segno "X" a mancare nei precedenti tra Genoa e Benevento: i rossoblù hanno vinto l'unico confronto al "Ferraris" mentre i giallorossi hanno conquistato l'intera posta in palio nei due match del "Vigorito". Nel dicembre 2017, la vittoria del Grifone fu firmata da una rete di Lapadula che attualmente veste la maglia della Strega. In questa stagione il Benevento è imbattuto in Liguria avendo battuto la Sampdoria e pareggiato in casa dello Spezia.

In campionato, il Genoa è imbattuto in casa da 9 gare: per trovare una striscia di imbattibilità interna più lunga bisogna ritornare 2009 quando le partite interne senza sconfitte furono 12. Inoltre la squadra di Ballardini ha centrato 4 pareggi nelle ultime quattro uscite nell'impianto di Marassi: solo il Genoa di Scoglio, nel 1990, fece meglio con 5.

Il Benevento è vicino ad un record poco invidiabile: i ragazzi di Inzaghi hanno subito sei autoreti, più di chiunque altro in questo campionato, fino ad ora. Solo il Catania nella stagione 1960/61, il Genoa nel 1982/83 e il Brescia 1986/87 fecero peggio con 7 autoreti al termine della stagione.

Il turno infrasettimanale porta bene al Benevento: due degli ultimi tre successi giallorossi in campionato sono arrivati proprio di mercoledì ed in trasferta. Si tratta del 2-1 rifilato al Cagliari, alla "Sardegna Arena" nello scorso gennaio, e del 2-0 all'Udinese alla "Dacia Arena" del dicembre 2020.

Kamil Glik, centrale polacco del Benevento, ha siglato due reti nelle ultime tre partite giocate in campionato con la casacca giallorossa. In Europa, nei cinque migliori campionati, nessun difensore ha fatto meglio nel mese di aprile.

Marco Sau ha siglato cinque reti al Genoa, sua vittima preferita in Serie A: contro i grifoni l'attaccante sardo ha siglato la sua ultima doppietta in massima serie risalente al dicembre del 2013.