Benevento. Inzaghi ne convoca 24 per il Genoa: Sau non ce la fa

Al termine della odierna rifinitura, mister Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida del "Ferraris" contro il Genoa. Saranno 24 i calciatori giallorossi a partire alla volta di Genova, non saranno della spedizione tre elementi della rosa della Strega. Marco Sau, uscito dopo la prima frazione di gioco contro la Lazio, non è riuscito a recuperare; insieme a lui resteranno nel Sannio Foulon e Moncini, ancora alle prese con i loro infortuni. Questo l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori.

DIFENSORI: Letizia, Depaoli, Tuia, Barba, Caldirola, Glik, Pastina.

CENTROCAMPISTI: Schiattarella, Dabo, Viola, Hetemaj, Tello, Ionita, Improta, R. Insigne.

ATTACCANTI: Iago Falque, Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula.