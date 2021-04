IamC - Il nuovo Catania di Tacopina vuole ripartire da Modesto

Piace da mesi al Crotone, ma nel frattempo continua a rincorrere la Serie B con la sua Pro Vercelli. Parliamo di Francesco Modesto, uno dei tecnici più apprezzati di Serie C. Il trainer calabrese, però, da qualche giorno a questa parte ha una nuova pretendente. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, il suo nome è in cima alla lista dei desideri del nuovo Catania griffato Joe Tacopina. Il 3-4-3 dell'ex Rende e Cesena ha fatto breccia nel cuore del futuro patron etneo; e chissà che nelle prossime settimane non possa esserci già un primo confronto tra le parti.