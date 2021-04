Pgs e Asi Basilicata firmano il protocollo d'intesa con l'ARPAB

Si è tenuta, nella mattinata odierna, presso la sede A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) Basilicata, la firma del protocollo d’intesa riguardante l’iniziativa denominata “Educare SportivAmbiente”.

Il progetto nasce dall’idea dei comitati regionali P.G.S. (Polisportive Giovanili Salesiane) e A.S.I. (Associazioni Sportive Sociali Italiane), in collaborazione con G.R.E. (Gruppi Ricerca Ecologica).

L'obiettivo è quello di realizzare politiche alla persona, di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio, riconoscendo un messaggio educativo avvalendosi della promozione formativa che lo sport trasmette, realizzando, inizialmente nel perimetro comunale di Potenza, un laboratorio che riesca a perpetuare opportunità di conoscenza bensì di crescita culturale ed etica per la comunità, rappresentando un primo segnale di ripresa post pandemia attraverso attività che prevedono aggregazione sociale (rispettando ogni normativa vigente in materia di Covid-19), dedicate a studenti ed in particolar modo a categorie sociali più deboli.

Con una nota congiunta a margine della firma del protocollo d’intesa non oneroso, i presidenti dei comitati lucani degli enti di promozione sportiva, Angelo Saltarelli (PGS) e Luigi Laguardia (ASI), manifestano grande compiacimento per la collaborazione di Valentino Russo (GRE), ma principalmente per il nodale supporto del Direttore Generale Antonio Tisci (ARPAB) e della Dott.ssa Maria Fasano (ARPAB), che contribuiranno attivamente alla realizzazione del progetto.