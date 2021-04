Foggia-Monopoli: le formazioni ufficiali

Scenderanno tra poco in campo allo stadio "Pino Zaccheria" le formazioni di Foggia e Monopoli, nel match valevole per la 34a giornata del girone C di Lega Pro.

I due allenatori hanno sciolto le riserve. Queste le formazioni ufficiali:

FOGGIA: Fumagalli, Galeotafiore, Vitale, Gavazzi, Anelli, Dell'Agnello, Curcio, Kalombo, Garofalo, Di Jenno, Rocca. All. Marchionni

MONOPOLI: Taliento, Mercadante, Bizzotto, Arena, Piccinni, Paolucci, Zambataro, De Paoli, Vassallo, Guiebre, Soleri. All. Scienza