SerieD/F: Matese, multa e diffida. Tre turni a Sossai, due a Bertolo

Multa, campo diffidato, nove calciatori squalificati, l'allenatore in seconda del Castelnuovo Vomano fermato per due turni e cinque giocatori diffidati. Sono queste le decisioni più importanti del giudice sportivo Merone riferite alle gare della 27ª giornata disputate domenica.

Campo diffidato e 1500,00 euro di multa a carico del FC Matese. La società matesina è stata sanzionata perché una quindicina di tifosi, dopo essere saliti su un muretto, hanno rivolto ingiurie verso i giocatori ospiti del San Nicolò Notaresco, ma soprattutto hanno sputato sugli stessi costringendoli ad abbandonare la panchina.

Per quanto concerne gli squalificati, è stato fermato per tre giornate Fabio Sossai del Cynthialbalonga, espulso durante la gara contro il Castelnuovo Vomano. Due giornate sono state comminate a Francesco Bertolo del Pineto, anche lui espulso domenica durante la gara contro il Rieti.

E' di una giornata lo stop per gli altri sette calciatori squalificati: Francesco Rizzitelli dell'Atletico Terme Fiuggi, espulso per doppia ammonizione, Francesco Terrenzio del Castelnuovo Vomano, giunto alla decima ammonizione, Gianmarco Papaserio dell'Atletico Terme Fiuggi, Kevin Candellori del Campobasso, Gabriel Santoni del Cynthialbalonga, Christian Ferrini del Real Giulianova e Danilo Barbarossa della Vastese Calcio 1902, tutti al quinto giallo stagionale.

Tutti i provvedimenti disciplinari

Gare del 18 aprile 2021

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 1.500,00 e diffida FOOTBALL CLUB MATESE

Per avere, propri sostenitori in numero di 15, posizionati su un muro dietro le panchine, dopo essersi arrampicati, rivolto, nel corso del secondo tempo, espressioni irriguardose all'indirizzo della squadra avversaria. Nella circostanza, inoltre, lanciavano 4/5 sputi verso i componenti la panchina avversaria costringendo gli stessi a dover abbandonare l'area tecnica per circa 40 secondi. Sanzione così determinata in ragione della manifesta offensività della condotta in violazione alle misure di contenimento della pandemia da Covid19.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERRETTI PAOLO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

Per avere protestato con termini irriguardosi all'indirizzo dell'Arbitro, allontanato.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SOSSAI FABIO (APRILIA RACING CLUB SRL)

Per avere, a gioco in svolgimento, ma senza possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con una manata al volto cagionandogli fuoruscita di sangue dal naso e l’uscita dal campo per le cure mediche.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BERTOLO FRANCESCO (PINETO CALCIO)

Per avere, a gioco fermo, colpito un avversario con una spallata facendolo cadere a terra.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

RIZZITELLI FRANCESCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFRAZIONE)

TERRENZIO FRANCESCO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFRAZIONE)

PAPASERIO GIANMARCO (ATLETICO TERME FIUGGI)

CANDELLORI KEVIN (CITTA' DI CAMPOBASSO)

SANTONI GABRIEL (CYNTHIALBALONGA)

FERRINI CHRISTIAN (REAL GIULIANOVA)

BARBAROSSA DANILO (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFRAZIONE)

VASCO LORENZO (APRILIA RACING CLUB SRL)

LANGELLOTTI ALESSIO (FOOTBALL CLUB MATESE)

MONTANARO PIERLUIGI (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

BLANDO GIOVANNI BOSCO (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

RUGGERI FEDERICO (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (VIII INFRAZIONE)

SOSSAI FABIO (APRILIA RACING CLUB SRL)

MENNA DAMIANO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

AMMONIZIONE (VII INFRAZIONE)

LOVISO MASSIMO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

MASI VINCENZO (FOOTBALL CLUB MATESE)

AMMONIZIONE (VI INFRAZIONE)

PROIA DANIELE (ATLETICO TERME FIUGGI)

DALMAZZI ALESSANDRO (CITTA' DI CAMPOBASSO)

MONTESI ALESSANDRO (RIETI S.R.L.)

STRANO EMANUELE (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (III INFRAZIONE)

SUCCI JACOPO (APRILIA RACING CLUB SRL)

CROCE MARCO (CASTELNUOVO VOMANO SSDARL)

PETRUCCELLI ALESSANDRO (CYNTHIALBALONGA)

DELLA QUERCIA RICCARDO (PINETO CALCIO)

TOMMASONE VINCENZO (RIETI S.R.L.)

OBODO KENNETH OGOCHUK (VASTESE CALCIO 1902)

AMMONIZIONE (II INFRAZIONE)

BERNARDINI GIOVANNI (APRILIA RACING CLUB SRL)

COLACICCHI GIORDANO (CYNTHIALBALONGA)

SANTARELLI FLAVIO (CYNTHIALBALONGA)

BUONOCORE RAFFAELE (FOOTBALL CLUB MATESE)

LUPOLI ARTURO (MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L)

MANCINI ANDREA (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

SPERANZA IVAN (S. NICOLO' NOTARESCO SRL)

BONACCHI CHRISTIAN (TOLENTINO 1919 SSDARL)

AMMONIZIONE (I INFRAZIONE)

CORELLI GABRIELE (APRILIA RACING CLUB SRL)

GAETANI DAVIDE (ATLETICO TERME FIUGGI)

MERCORELLI SIMONE (PINETO CALCIO)

SENIGAGLIESI LUCA (RECANATESE A.S.D.)