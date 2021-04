Recuperi Serie D, Lavello fermato sul pari Ko interno del Rotonda

Un mercoledì avaro di successi per le due lucane impegnate nei recuperi odierni di serie D. Il Lavello non è andato oltre il pari contro l'Altamura nel girone H, mentre il Rotonda ha perso contro il San Luca lo scontro play-off nel raggruppamento I. Al Lorusso di Venosa lavellesi in vantaggio con El Ouazni al 29', ma i murgiani impattano al 19' della ripresa con Tedesco. Invece al Di Sanzo i calabresi piegano i pollinei al 95' con Leveque.