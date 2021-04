Taranto, capitan Marsili vince il Pallone D'Oro di Serie D

Massimiliano Marsili, capitano del Taranto, si aggiudica il Pallone D'Oro Serie D, secondo quanto riportato da tuttocampo.it. Una notizia che gonfia d'orgoglio sia il calciatore che la società rossoblù. Il centrocampista classe 1987 ha avuto la meglio in una sfida tutta pugliese con Manuel Botta, in forza al Brindisi. Andrea Demontis della Sanremese chiude il podio.

Il premio per il capitano della compagine ionica è frutto dell'ottima stagione in casa Taranto nel campionato di Serie D girone H. La squadra ionica si trova in prima posizione e ha tutte le carte in regola per arrivare fino in fondo, centrando un traguardo davvero in atteso alla vigilia. La stagione dei Delfini è, fin qui, davvero di spessore. Da grande squadra. Noi della redazione di IamCalcio Taranto ci complimentiamo con il giocatore e tutta la società rossoblù.

Marsili si aggiunge all'albo d'oro che ha visto negli anni: Gianluca Draghetti nella stagione 2019/2020; Simone D'Anna nel 2018/2019; Carlos Clay Franca 2017/2018; Loris Traditi nel 2016/2017 e Nagib Sekkoum nell'annata 2015/2016.