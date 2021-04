Picerno-Bitonto non omologata: preannuncio reclamo dei pugliesi

Un'altra gara disputata dal Picerno al Mancinelli di Tito non è stata omologata dal Giudice Sportivo. Dopo il preannuncio reclamo del Lavello, è arrivato quello del Bitonto. Entrambe le gare sono terminate per 2-1 in favore della formazione melandrina Questo il testo del comunicato odierno in relazione alla gara in oggetto:

"Il Giudice Sportivo, preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società U.S. Bitonto Calcio S.R.L. ai sensi dell'art.67 del C.G.S., si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti".