Rotonda, la società sarà difesa dall'Avvocato Luis Vizzino

L'Asd Rotonda Calcio, in riferimento alle notizie diffuse a mezzo stampa nelle ultime ore che la vedrebbero coinvolta in un’attività di indagine portata avanti dalla Procura Federale, dichiarando la più totale estraneità ai fatti contestati e certa di dimostrarlo dinnanzi alle Autorità Competenti, comunica che non verrà rilasciata alcuna dichiarazione da parte dei propri tesserati sino a quando non verrà fatta chiarezza sulla vicenda.

La società ha conferito incarico all’Avvocato Luis Vizzino.