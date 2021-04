Benevento. Inzaghi: "Ora dobbiamo vincere una partita"

E' un Inzaghi soddisfatto a metà quello che commenta, ai microfoni di Sky, il pareggio ottenuto sul campo del Genoa, diretta concorrente per la salvezza. Queste le parole dell'allenatore giallorosso:

"Ora dobbiamo vincere una partita. Abbiamo ancora tre punti di vantaggio e gli scontri diretti in casa, a cominciare dall'Udinese domenica. La A è difficile ma dobbiamo sfruttare ogni fattore a nostro favore.

Siamo andati due volte avanti e abbiamo subito il pareggio su due episodi confusi. Gaich ha avuto due buone occasioni nel secondo tempo ma non si sono tramutate in gol. Abbiamo giocato con personalità su un campo difficile per tutti.

Lapadula? Bravo ma lo sono stati tutti. Gaich? Ha solo 20 anni, deve crescere con tranquillità: oggi ha dato il massimo e per me basta.

Contro l'Udinese sarà un match importante; ora è fondamentale recuperare energie. Tuia? Ha chiesto di uscire, vedremo cosa gli è successo. Caprari sta meglio anche se non si è allenato. Letizia? Speriamo di averlo domenica".