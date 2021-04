Serie C girone A, domenica il big match

L’Alessandria ha cullato almeno per un’ora il sogno di sorpassare il Como ma i lariani dopo essere passati in svantaggio vincono a fatica a Livorno mantenendo una lunghezza sui “grigi” che battono di misura uno a zero la Pergolettese con rete di Casarini, domenica il big match con il Como che se la Pro Vercelli vincesse il recupero contro il Lecco non potrebbe affrontare con due risultati su tre a disposizione.

La Pro Vercelli continua a non giocare, rinviata la partita contro il Pontedera, ne approfitta il Renate per affiancare al terzo posto le bianche casacche dopo la vittoria sulla Juventus U23. Rush del Novara per arrivare ai play-off, azzurri sbadati che rischiano di farsi rimontare dalla Pistoiese nella ripresa dopo il gol di Malotti e la doppietta di Lanini; due i pareggi di giornata entrambi per uno a uno, Lecco-Olbia e Giana-Pro Patria, torna finalmente a vincere la Carrarese che bagna l’esordio di Di Natale con un tre a uno sulla quasi retrocessa Lucchese.

Negli ultimi due incontri di giornata vittoria play-off del Grosseto sulla Pro Sesto, ancora meglio per l’Albinoleffe che con la terza vittoria nelle ultime quattro partite a Piacenza ha la post season in tasca oramai.