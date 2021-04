IamC - Monopoli, occhi puntati su Moretti del Matelica

Una salvezza già ampiamente raggiunta e la convinzione di poter migliorare anno dopo anno. Il Monopoli inizia a muoversi per mettere a segno i primi colpi che costruiranno la rosa della prossima stagione.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, tra gli obiettivi dei biancoverdi c'è Federico Moretti: il bottino della punta classe 1994 in forza al Matelica dice 10 gol e 2 assist alla sua prima stagione da protagonista in Serie C.

Numeri importanti per l'attaccante abruzzese il cui contratto andrà in scadenza a giugno. Il Monopoli è pronto a sferrare l'assalto.