Vastogirardi: isolamento finito, la squadra è tornata ad allenarsi

Vastogirardi - Dopo undici giorni di isolamento il Vastogirardi ieri è tornato ad allenarsi agli ordini dell’allenatore Fabio Prosperi. L’esito dei tamponi molecolari a cui il gruppo squadra si è sottoposto nei giorni scorsi, ultimo quello di lunedì 19, ha permesso a gran parte della rosa di riprendere gli allenamenti. Restano in quarantena alcuni membri del gruppo che sono in fase di negativizzazione.

Ruggieri e compagni dovranno ritrovare la forma migliore in vista della ripresa dell’attività ufficiale che per il Vastogirardi è fissata, al momento, per mercoledì 5 maggio in quel di Fiuggi contro l’Atletico.

Ricordiamo che la formazione altomolisana deve recuperare cinque gare, di queste, tre sono già calendarizzate, come anticipato, Atletico Terme Fiuggi-Vastogirardi il 5 maggio, Vastogirardi-Pineto il 12 maggio e Aprilia- Vastogirardi il 19 maggio.

A queste, vanno ad aggiungersi le gare previste dalla ripresa del campionato, quella del 9 maggio, al Di Tella, contro il Castelnuovo Vomano, e quella del 16 maggio, in casa del Matese FC. Poi ci sono i due recuperi, contro Campobasso, in casa, e contro il Castelfidardo, in trasferta, che devono ancora essere programmate.

Momento delicato per la truppa di Prosperi che richiede un impegno e uno sforzo fisico e psichico eccezionale.

