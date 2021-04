Bonus Collaboratori Sportivi: erogati i bonifici del 2021

Sport e Salute, dopo aver ricevuto martedi mattina le risorse dal Governo, nella stessa sera ha completato il pagamento delle indennità di gennaio, febbraio, marzo 2021 ai Collaboratori Sportivi. Il bonus è già stato bonificato sui conti correnti dei 150 mila aventi diritto per un totale di circa 261 milioni, erogati in un solo giorno.

“Come è sempre successo, Sport e Salute ha pagato il bonus nello stesso giorno in cui ha ricevuto i fondi. - ha detto il Presidente della Società Vito Cozzoli - La crisi politica ha comportato un'attesa per i Collaboratori Sportivi. Ma ringrazio il Sottosegretario Vezzali, che dal primissimo momento del suo mandato, ha seguito l’iter per giungere nel più breve tempo possibile al pagamento delle indennità”.