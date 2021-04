Udinese. Musso: "Testa al Benevento, abbiamo voglia di rivincita"

Il portiere dell'Udinese, Juan Musso, dopo la partita persa alla "Dacia Arena" contro il Cagliari, diretta concorrente per la salvezza, ha parlato sia della sconfitta appena subita che del prossimo match in casa del Benevento, altro importante incrocio sulla strada verso il mantenimento di un posto in massima serie. Queste le parole dell'estremo difensore argentino al canale ufficiale del club bianconero:

"Penso sempre di poter parare un rigore ed il rammarico sta nel fatto che questa volta ci sono andato molto vicino. La gara contro il Cagliari è stata decisa da quel singolo episodio e dalla nostra sfortuna sotto porta. Usciamo dal campo sapendo di aver dato tutto e ce la giocheremo contro il Benevento. Abbiamo voglia di rivalsa e possiamo fare meglio di così. Ci servono punti per raggiungere gli obiettivi stagionali ed il fatto di giocare tra quattro giorni è un bene perché sappiamo che possiamo riscattarci subito.

De Paul è un calciatore molto importante per noi e sapevamo che, in sua assenza, avremmo avuto difficoltà anche se abbiamo comunque fatto girare bene la palla. Mancano poche partite e vogliamo fare di tutto per poterle vincere".