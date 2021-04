Pro Vercelli-Lecco 1-3, finiscono i sogni primo posto per la Pro

Amaro ritorno in campo per la Pro Vercelli che nel recupero contro il Lecco perde tre a uno e vede svanire le residue chance di primo posto; le bianche casacche devono puntare al miglior piazzamento possibile in vista dei play-off che vedranno la formazione di Modesto tra le possibile protagoniste.

La cronaca Si fa vedere in avanti la Pro Vercelli al 6’ con capitan Masi, blocca Borsellini; al 7’ passa in vantaggio il Lecco con un colpo di testa di Celjak su angolo di Iocolano; nella Pro si fa male Mezzoni ed entra Clemente, al 19’ la Pro Vercelli pareggia con un calcio di rigore trasformato da Rolando concesso per un fallo su Gatto. La gara diventa cattiva e l’arbitro deve smorzare i toni con qualche cartellino giallo, al 40’ attento Saro su una punizione di Iocolano.

Massimo equilibrio ad inizio ripresa, con il passare dei minuti le bianche casacche calano d’intensità e il Lecco va vicino al due a uno con Iocolano con un pregevole destro a giro, dopo una rete annullata a Celjak per una posizione di fuorigioco apparsa dubbia il Lecco trova il due a uno su rigore, Masi stende Capogna e Iocolano trasforma spiazzando Saro; la Pro attacca con la forza della disperazione ma deve subire in pieno recupero il tris firmato Mastroianno.