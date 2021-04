Taranto, giorno di allenamento: Marsili sulla via del recupero

Giorno di allenamento in casa Taranto, Giuseppe Laterza mantiene alta la concentrazione in vista dei prossimi impegni della stagione. Il campionato deve ancora decretare i propri verdetti e i rossoblù si giocano tanto da qui fino alla fine della stagione. In ballo, una promozione in Serie C. Il Taranto ci crede, il gruppo è compatto e la mentalità è quella giusta.

Il gruppo squadra ha aperto l'allenamento con un riscaldamento proseguendo il lavoro tecnico-tattico. Come da comunicato stampa della stessa società ionica, il programma ha presentato un lavoro di forza resistente e, in chiusura, la partitella a campo ridotto. Il lavoro differenziato ha riguardato soprattutto Marsili, Santarpia, Ferrara e Corado, tutti sulla via del recupero. Falcone, inoltre, è atteso da esami strumentali per cominciare il recupero.