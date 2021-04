Serie A. Salvezza: i bookmaker dicono testa a testa Benevento-Cagliari

Il Benevento, dopo aver vissuto una prima parte di stagione tutto sommato tranquilla, si trova ad affrontare il rush finale della stagione con soli 3 punti di margine sul Cagliari, attualmente terzultimo.

Per i bookmaker saranno proprio queste due squadre a giocarsi la permanenza in massima serie fino alla fine. I sardi, visti anche gli ultimi risultati favorevoli, sono dati a 2,30 mentre il Benevento è dato a 2,85.

Anche il Torino, che è pari punti proprio con i giallorossi, sarebbero invischiati nella lotta per non retrocedere ma gli specialisti del betting, visti i risultati positivi e la gara ancora da recuperare contro la Lazio, danno i granata alla quota altissima di 6,50. Anche le tre squadre a quota 33 punti possono stare tranquille per i quotisti: lo Spezia è dato a 5,00 mentre Fiorentina e Genoa a 7,50.

Il Benevento affronterà domenica una sfida più che mai decisiva per la lotta salvezza: quella casalinga contro l'Udinese di Gotti. Anche in questo caso, però, le quote non favoriscono la Strega: una vittoria dei ragazzi di Inzaghi è data a 3,00 mentre quella dei friulani a 2,40.