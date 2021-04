Serie D girone A, c’è il Pontdonnaz in vetta!!!

Scotta la testa della classifica nel girone A di Serie D, la Castellanzese nel big match di giornata torna con le ossa rotte da Bra rimediando un eloquente zero a quattro e lascia il primato al Pontdonnaz che con una doppietta di Sterrantino batte l’Arconatese; ancora fermo il Gozzano, rinviato il match dei novaresi a Tortona così come Imperia-Casale e Chieri-Fossano. Due i pareggi di giornata, al Borgosesia non basta il primo gol di Monteleone, Sardo su rigore pareggia i conti per il Saluzzo, un punto a testa anche per Varese e Lavagnese; blitz esterno del Vado che coglie in casa della Folgore Caratese la seconda vittoria di fila e punta a conquistare un posto play-out, negli ultimi due incontri di giornata la Caronnese supera tre a uno la Sanremese, una doppietta di Bingo permette al Legnano di superare un calante Sestri Levante.