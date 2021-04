Sono sei i giocatori squalificati dal giudice sportivo per quanto riguarda il girone A di Serie C tutti per un turno, il Novara andrà ad Olbia senza Cagnano e Cisco, quest’ultimo è stato ammonito in panchina domenica sera contro la Pistoiese.

1 giornata

Pinto (Giana), Benassi (Lucchese), Cagnano (Novara), Bussaglia (Livorno), Cisco (Novara), Marchi (Piacenza)