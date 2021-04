Modesto: “Il covid non è un alibi ma era difficile fare meglio”

Perde il recupero contro il Lecco la Pro Vercelli e il tecnico Modesto spiega nel post partita la sconfitta: “Sapevamo le difficoltà che ci aspettavano, siamo andati subito sotto e poi abbiamo reagito alla grande, dopo l’uno a uno eravamo padroni del campo. Peccato per il due a uno, potevamo fare meglio nella circostanza; ringrazio i miei ragazzi, Emmnauello era due settimane che non lo vedevo e ha fatto novanta minuti, è uno spirito di squadra importante. I gol presi erano evitabili, sull’impegno e la prestazione dei ragazzi non c’è niente da dire. Ora sarà importante chiudere al meglio un campionato straordinario, cercare alibi non mi piace ma era una situazione oggettivamente difficile. Dopo lo stop per covid sapevamo di dover affrontare un tour de force contro formazioni affamate di punti; la squadra è matura altrimenti non avremmo fatto questo tipo di stagione”.