Serie D: rimodulati i calendari dei gironi F e I. Le nuove date

Verificato che, successivamente alla calendarizzazione delle gare di recupero, a causa di intervenute nuove positività di calciatori e dei provvedimenti di isolamento disposti dalle Autorità Sanitarie competenti relative a società le cui gare di recupero erano già state programmate, è necessario assicurare che la fase finale del Campionato di Serie D, per quanto possibile, in relazione alla permanente situazione di emergenza sanitaria, si debba svolgere in condizioni di parità tra le società partecipanti; tenuto conto che, conseguentemente, deve essere comunque privilegiata la programmazione delle gare di recupero dei gironi interessati con le necessarie modifiche unitamente ai calendari dei Gironi F ed I: Il Dipartimento Interregionale ha rimodulato i calendari dei gironi F e I ed il programma dei recuperi del 2 e 5 maggio. La 14^ giornata del Girone F è stata spostata da mercoledì 26 maggio a domenica 30 maggio, il 6 giugno si giocherà la 15^ mentre la 16^ è stata posticipata a mercoledì 9 giugno. Il Girone I non riprenderà il 2 bensì il 9 maggio (11^ giornata) con il conseguente slittamento della 12^ al 16 maggio. La 13^ si disputerà mercoledì 19 maggio, la 14^, 15^, 16^ e 17^ rispettivamente il 23 e 20 maggio 6 e 13 giugno.

Il riassunto della stagione

Ritorno

25 aprile 11ª giornata (Girone B)

2 maggio 11ª giornata Girone H (12^ Girone B)

5 maggio (mercoledì) 12ª Gironi A e C

9 maggio 11ª giornata Gironi D, E, F, G e I (12ª Girone H - 13ª Gironi A, B e C)

16 maggio 12ª giornata Gironi D, E, F, G e I (13ª Girone H - 14ª Gironi A, B e C)

19 maggio (mercoledì) 13ª giornata Gironi D, E, G e I (15ª Gironi A e C)

23 maggio 13ª giornata Girone F - 14ª giornata Gironi D, E, G, H e I (16ª Gironi A, B e C)

30 maggio 14ª giornata Girone F - 15ª giornata Gironi D, E, G, H e I (16^ Girone B - 17ª Gironi A e C)

6 giugno 15ª Giornata Girone F - 16ª giornata Gironi D, E, G, H e I (17ª Girone B - 18ª Gironi A e C)

9 giugno (mercoledì) 16ª Giornata Girone F

13 giugno 17ª giornata Gironi D, E, F, G, H e I (19ª Gironi A e C)

Variazione calendario recuperi

Cambia anche il programma dei recuperi del 2 e 5 maggio, di seguito la lista aggiornata.

Domenica 2 maggio

Girone A:

Varese-Legnano, Chieri-Fossano, Imperia-Casale

Girone C:

Arzignano-Delta Porto Tolle, Campodarsego-Cartigliano, Union Clodiense-Belluno

Girone D:

Prato-Correggese, Mezzolara-Real Forte Querceta, Bagnolese-Ghivizzano

Girone E:

Sporting Trestina-Badesse

Girone F:

Aprilia-Vastogirardi, Porto S. Elpidio-Recanatese, Campobasso-Pineto, Montegiorgio-Atletico Terme Fiuggi, Olympia Agnonese-Vastese

Girone G:

Nuova Florida-Muravera, Cassino-Arzachena

Girone I:

Licata-Acireale

Mercoledì 5 maggio

Girone D:

Correggese-Forlì, Sasso Marconi-Bagnolese

Girone F:

Castelfidardo-Vastogirardi, Porto S. Elpidio-Olympia Agnonese, Notaresco-Pineto, Tolentino-Atletico Fiuggi

Girone G:

Arzachena-Giugliano

Girone H:

Altamura-Puteolana, Gravina-Nardò, Molfetta-Real Aversa

Girone I:

San Luca-Licata

IL CALENDARIO DEL GIRONE F AGGIORNATO

IL CALENDARIO DEL GIRONE I AGGIORNATO