Serie D, Lavello-Altamura non omologata per ricorso dei pugliesi

I preannunci reclami ormai nel girone H di serie D non fanno più notizia. L'ultima società a presentare ricorso è l'Altamura sempre in territorio lucano. La gara in oggetto è il recupero di mercoledì disputato sul neutro del Lorusso di Venosa tra il Lavello e la squadra murgiana. Riportiamo quanto segue la decisione del Giudice Sportivo:

"Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D. TEAM ALTAMURA ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti".