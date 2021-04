Potenza, in uscita Fontana Lunedì le chiavi del Viviani al Comune

Il presidente del Potenza Salvatore Caiata non ha risposto su Facebook ai post del sindaco del capoluogo Mario Guarente, ma è emerso un primo dato di fatto. La scissione dopo quattro anni tra il numero uno rossoblu e Maurizio Fontana. Come riportato dal Quotidiano del Sud edizione Basilicata sul cartaceo odierno l'intesa tra i due non è la stessa di prima e il 15% del vicepresidente, bisognerà vedere verso quale direzione andranno. Fontana potrebbe avere un ruolo di prestigio all'interno di una nuova società, la Sbm, che ha avanzato la proposta di ristrutturare il Viviani e la realizzazione del nuovo di stadio, con porte aperte da parte dell'Amministrazione Comunale. La società milanese sta lavorando con i suoi consulenti finanziari e tecnici sta lavorando in tal senso. L'unica cosa certa è che Caiata lunedì mattina consegnerà le chiavi del Viviani all'assessore all'impiantistica sportiva Patrizia Guma.