Potenza, la Sbm lunedì proporrà l'offerta: la parola decisiva a Caiata

La Sbm è pronta a proporre l'acquisto del Potenza dopo la visita di lunedì' scorso. Secondo Il Quotidiano del Sud edizione Basilicata l'offerta sarà formalizzata lunedì e che metterà l'attuale presidente Caiata di prendere la decisione definitiva. La società milanese sottoporrà al numero uno rossoblu, detentore dell'80% delle quote la proposta di rilevazione del club e punta ad all'acquisizione totale delle stesse. Fontana, che detiene il 15% (l'altro socio è Iovino con il 5%, ndr), potrebbe essere il tramite per il perfezionamento della trattativa. Nel caso dovesse andare in porto la proposta, tra firma di un preliminare con l'acconto e il passaggio di consegne, potrebbero passare tra i 20 e i 30 giorni.