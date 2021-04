Udinese. Gotti ne porta 22 a Benevento: out anche Nestorovski

Come già annunciato da mister Gotti in conferenza stampa (leggi qui), alla lista degli assenti dell'Udinese si è aggiunto anche Ilija Nestorovski che, come Pussetto, Jajalo e Deulofeu, ha terminato la sua stagione in anticipo.

Saranno, quindi, 22 i calciatori bianconeri che partiranno alla volta del Sannio per il match di domani, fischio di inizio alle 12:30, contro il Benevento al "Vigorito". Questo l'elenco completo:

PORTIERI: 1 Musso; 31 Gasparini; 96 Scuffet;

DIFENSORI: 3 Samir; 5 Ouwejan; 14 Bonifazi; 16 Molina; 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen; 50 Becao; 87 De Maio; 90 Zeegelaar;

CENTROCAMPISTI: 6 Makengo; 10 De Paul; 11 Walace; 22 Arslan; 29 Micin; 37 Pereyra;

ATTACCANTI: 7 Okaka; 21 Braaf; 32 Llorente; 45 Forestieri.