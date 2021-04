Il Genoa vede la salvezza: 2-0 allo Spezia, sostituzioni decisive

Il Genoa si aggiudica per 2-0 il derby ligure disputato al "Ferraris" contro lo Spezia: decisive le reti, entrambe nella ripresa, di Scamacca e Shomurodov.

Il Genoa ha attaccato lo Spezia fin dai primi minuti con un Pandev in ottima forma che ha messo in difficoltà la difesa di mister Italiano ed al quale è stato anche annullato un gol dal VAR. Nella ripresa fondamentali i cambi effettuati da Ballardini: al 56' Scamacca subentra proprio a Pandev e 7' va in rete appoggiando un comodo tap-in; al 63' a fare il suo ingresso in campo è Shomurodov, che da il cambio a Destro, e all'86' chiude definitivamente il match con un bel destro dal limite.

La squadra del presidente Preziosi si trova ora a 36 punti, 3 in più dello Spezia, con un margine di+8 sul Cagliari, terzultimo, che domani ospiterà la Roma.

TABELLINO

CLASSIFICA